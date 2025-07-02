Стоит отметить, что документ не утратил своей силы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свои источники.

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Что известно о гражданстве Онуфрия

Источники 24 Канала говорят, что данные из российской паспортной системы опровергают заявления УПЦ МП, где убеждают, что якобы российского паспорта у Ореста Березовского, митрополита УПЦ МП Онуфрия, нет. Там четко указано, что документ "действителен".

Российский паспорт митрополита Онуфрия / Фото источников 24 Канала

Напомним, что 2 июля Владимир Зеленский лишил Ореста Березовского (митрополита Онуфрия) украинского гражданства из-за наличия российского паспорта, который он получил добровольно в 2002 году.

СБУ обнаружила, что Онуфрий поддерживал политику русской православной церкви, в частности патриарха Кирилла, и выступал против независимости украинской церкви.

Митрополит УПЦ МП отреагировал на такие действия украинского главы государства. Онуфрий заявил, что у него якобы нет каких-либо других паспортов, кроме украинского.