Телеграм-каналы также около 21:45, 19 июля отмечали, что слышали стрельбу по адресу Стрыйская, 93. После этого, собственно, на место происшествия приехала полиция. Были предположения, что инцидент связан со стрельбой связан со стрельбой у Фарион.

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Задержание на Стрыйской не связано с Фарион

Национальная полиция Украины констатировали, что не может подтвердить информацию от пабликов о стрельбе во Львове. Кроме того, задержание неизвестного мужчины не связано с покушением.

Информация о стрельбе во Львове не подтверждается. Задержание на видео, что распространяется в телеграм-каналах, не связано с нападением на Ирину Фарион,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 22:10 продолжаются поиски нападавшего на языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Правоохранители сообщали, что ввели оперативный план "Перехват". Он предусматривает проверку машин на выездах из города.

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Добавим, что покушение на Ирину Фарион совершили 19 июля около 19:30 на улица Масарика. Это Шевченковский район.

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По состоянию на 22:50 общественный деятель находится в критическом состоянии – глубокой мозговой коме. По словам медиков, она на искусственной вентиляции легких, врачи продолжают бороться за жизнь языковеда.