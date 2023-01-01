Пользователи сети делились в сети эмоциями не только о речи президента, но и о том, как Владимир Зеленский изменился по сравнению с прошлым годом, сообщает 24 Канал.

Интересно Новогоднее поздравление Владимира Зеленского с 2023 годом: видео

Как изменился президент Владимир Зеленский

Новогодние обращения Владимира Зеленского ежегодно становились предметом бурных обсуждений в сети, ведь ежегодно поздравления были разными. Крылатые фразы становились популярными. Однако нынешнее обращение ожидалось чувствительным и эмоциональным, учитывая полномасштабную войну.

Но часть пользователей соцсетей растрогало, как изменился Владимир Зеленский по сравнению с прошлым годом за время полномасштабной российской войны. Некоторые сравнили президента во всех обращениях за его каденцию.

Как изменился президент: смотрите видео

Обращение Владимира Зеленского в 2022 и 2023: смотрите видео

Новогоднее обращение президента

В новогоднем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что прошлый год начался для нас 24 февраля в 4:00. Глава государства отметил, что российские ракеты раз и навсегда разрушили все иллюзии. Они продемонстрировали, кто для Украины и всего мира друг, а кто – враг. А самое важное, что пережитое продемонстрировало, на что способны мы, украинцы.

По словам президента, 24 февраля украинцы начали творить нашу победу. Делали это из "многих кирпичиков сотен других побед". Нам удалось победить панику, сомнения, уныние, страх. Все мы поверили в себя и Вооруженные Силы Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство. В то же время, он отметил, что 2022 год можно назвать годом потерь как для Украины, так и Европы. Но эта формулировка не совсем корректна. Украина ведь ничего не теряла, у нас это забрали.

"У нас забрали. Украина не потеряла сыновей и дочерей – их забрали убийцы. Украинцы не потеряли дом – их уничтожили террористы. Мы не потеряли свои земли – на них зашли захватчики. Мир не потерял мир – Россия его разрушила", – подчеркнул Зеленский.