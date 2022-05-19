По словам Федора Вениславского, контрнаступление требует больше времени, чем оборона. Об этом нардеп говорил в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.
Напомним Военное положение в Украине хотят продлить еще на 90 дней.
Причины такого решения
Федор Вениславский отметил, что с начала полномасштабного вторжения военное положение продлевали дважды.
Депутат объяснил, что российские оккупанты сейчас сосредоточились на возведении укреплений и фортификационных сооружений на временно занятых ими территориях. Поэтому контрнаступление гораздо сложнее задача, чем оборона. Поэтому Вениславский подчеркнул, что нужно отдавать себе отчет в том, что месяца на эти мероприятия может просто не хватить.
Однако есть и юридическая сторона такого решения. Она связана с тем, что после продления действия военного положения Украина должна информировать ООН об ограничениях прав и свобод людей, предусмотренных в этих условиях. То есть, украинским представителям приходится информировать ООН ежемесячно.
Мы дважды продлевали этот режим и каждый раз наши дипломаты обращаются к ООН и объясняют, какие ограничения будут действовать. Чтобы ежемесячно не повторять эту процедуру, есть решение о продлении военного положения на 3 месяца. Если до этого удастся освободить Украину, то мы просто отменим военное положение,
– объяснил Вениславский.
Военное положение в Украине: главное
- 23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на территории Украины из-за угрозы полномасштабного российского вторжения. Однако страна-агрессор начала наступление уже на следующую ночь.
- Из-за вторжения России утром 24 февраля по всей территории Украины было введено военное положение на 30 дней.
- В марте и апреле Верховная Рада уже голосовала за продление военного положения. Каждый раз его продлевали так же на 30 дней.
- Однако теперь президент Владимир Зеленский предлагает продлить действие военного положения не до 25 июня, а до 25 августа, то есть на 90 дней.
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