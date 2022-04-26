Об этом рассказала Елена Шуляк – глава партии "Слуга народа". По ее словам, уже известен алгоритм максимального возмещения за разрушенное или поврежденное жилье.

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Какие именно детали рассказала Шуляк

"Максимальная сумма компенсации за уничтоженное вследствие российской агрессии жилье не будет превышать стоимость 150 м2 за один объект недвижимости", – сообщила Шуляк.

Она добавила, что стоимость 1 м2 площади будет считаться по методике, которую разработает Кабмин. Также возмещение за поврежденную квартиру или дом не может быть больше компенсации за уничтоженное жилье.

Жилье – в том же населенном пункте или похожем

В соответствующем законопроекте также предусмотрено, что владельцы разрушенного жилья смогут самостоятельно выбрать, где получить новое жилье.

Однако населенный пункт, где раньше жил человек, и тот, где он хочет получить новое жилье, должны быть похожи по определенным характеристикам, отметила Шуляк. Более того, говорится даже о том же количестве населения.

Стоимость квадратных метров в мегаполисе и небольшом городе существенно отличается. Чтобы государство могло компенсировать утраченное жилье – нужно выбрать населенный пункт, похожий на тот, где вы жили раньше,

– подчеркнула глава "слуг".

Все же, если человек из небольшого городка захочет жить, например, в столице, то в партии предусмотрели механизм доплаты за жилье. "Однако у нас есть вера, что люди будут в основном возвращаться к себе домой", – считает Шуляк.

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