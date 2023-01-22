Достижение американского пилота 50 лет держали в секрете. В то время руководство США боялось, что это событие могло бы привести к новой мировой войне.

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Как Уильямс сбил 4 советских истребителя

Воздушное сражение американского F9F Panther – первого реактивного истребителя США, пилотом которого был Ройс Уильямс и советских истребителей состоялся 18 ноября 1952 года. Американский истребитель взлетел с авианосца USS Oriskany, который вместе с тремя другими авианосцами действовал в составе оперативной группы в Японском море.

Уильямс и 3 других пилотов получили приказ о патрулировании самой северной точки Корейского полуострова, то есть границы Северной Кореи и СССР. Из-за механических проблем другим летчикам США пришлось вернуться на побережье в оперативную группу. После этого в небе было идентифицировано 7 советских истребителей МиГ-15, направлявшихся в сторону оперативной группы США.

4 советских истребителя МиГ открыли огонь по F9F. Уильямс стрелял по выпавшему из строя хвостовому МиГу. После этого более получаса длилось воздушное сражение, во время которого Уильямс произвел все 760 выстрелов из снарядов калибра 20 миллиметров. Благодаря профессионализму и цене больших усилий Уильямс достался авианосцу. Там уже выяснилось, что F9F получил 263 повреждения.

После этого события с Вильямсом встретилось высшее руководство США. Новость об этом бое быстро разлетелась среди американской властной верхушки. Однако в Вашингтоне опасались, что это может привести к новой мировой войне, поэтому информацию о событиях 18 ноября 1952 засекретили. В следующем году пилот получил Серебряную звезду, однако награждали его за сбивание "вражеских" самолетов. О советских МиГах не упоминали.

Награждение Ройса Уильямса: смотрите видео

Записи о тех событиях были рассекречены только в 2002 году. В более поздних интервью Ройс Уильямс отмечал, что в первую очередь после рассекречивания документов рассказал об этом бое своей жене.

Узнав о бое Уильямса с советскими истребителями, многие американские военные выступали за предоставление пилоту высшей американской награды. И все же в США решили предоставить ему второй по значимости орден.

Справка. Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы и началась она с нападения КНДР на Южную Корею при поддержке СССР, впоследствии в конфликт вмешались США и Китай, а десятки стран оказывали поддержку сторонам конфликта (в основном Южной Корее). Целью войны явилось установление полного контроля Пхеньяна над Корейским полуостровом, однако такого результата война не принесла. Границы КНДР и Южной Кореи остались почти неизменными.