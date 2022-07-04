Американский народ приветствовал и политическое, и военное руководство нашего государства. Ведь США очень поддерживают Украину в войне против России. О том, как украинцы поздравляют американцев, читайте в материале 24 канала.
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Президент Владимир Зеленский обратился к своему коллеге Джо Байдену и всем гражданам США.
Желаю дружественному американскому народу мира и процветания. Я ценю лидерскую помощь Соединенных Штатов в отстаивании Украиной общих ценностей – Свободы, Демократии и Независимости,
– подчеркнул украинский лидер.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что США – надежные друзья и союзники украинцев. Он поблагодарил государство за мощную поддержку нашей страны. "Пусть свобода и демократия продолжают преуспевать", – подчеркнул политик.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил американцев от себя и украинской армии. Военный пожелал гражданам США крепкого здоровья, успеха во всех начинаниях и процветании. Он отметил, что очень ценит помощь, которую Вашингтон оказывает Киеву, в столь тяжелое время.
Мы ценим вашу страну как стратегического партнера, разделяющего общие принципы – защиту невинных людей, суверенной территории, демократии – вот что действительно имеет значение,
– отметил Залужный.
Кстати, украинский военный оркестр поздравил американцев, исполнив гимн США.
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