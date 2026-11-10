Путин готов завершить войну при "надлежащих условиях", – Кушнер

Об этом Джаред Кушнер заявил в ходе переговоров в Абу-Даби.

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Что Кушнер сказал о готовности Путина к миру?

По словам спецпосланника, европейские партнеры часто спрашивают американскую сторону, действительно ли российский диктатор Владимир Путин стремится завершить войну против Украины.

Из того, что мы со Стивом услышали от него, можем с уверенностью сказать, что, по нашему мнению, да, при надлежащих условиях– подчеркнул Кушнер.

В то же время он отметил, что российская сторона поднимает аналогичный вопрос в отношении Украины и ее европейских партнеров. По словам Кушнера, Москва также хочет знать, действительно ли Киев и европейские страны искренне стремятся к миру.

Напомним, Зеленский заявил, что самый быстрый способ положить конец войне с Россией – прекратить боевые действия на нынешней линии соприкосновения и перейти к дипломатическим переговорам.

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По его словам, сначала нужно прекратить огонь, чтобы завершить "горячую" фазу войны и остановить гибель людей. Зеленский подчеркнул, что переговоры могут длиться месяцы или даже годы, однако главное – сначала остановить боевые действия. Такой шаг также позволил бы замедлить темпы мобилизации и восстановить работу экономики.

В то же время после прекращения огня сторонам придется обсудить линию разграничения, мандат мониторинговой миссии, демилитаризацию, восстановление Украины и финансирование этих процессов. Президент также заявил, что отказ Владимира Путина от немедленного прекращения огня в пользу длительного плана со многими условиями будет свидетельствовать о нежелании российского диктатора завершить войну.

Зеленский подчеркнул, что дипломатия должна заменить оружие, а прекращение огня стать первым шагом к миру.