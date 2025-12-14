В Сумах после взрывов кое-где пропал свет

В Сумах утром 14 декабря прогремели взрывы. После этого в некоторых районах начались перебои со светом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Блэкаут в Одессе: в сети показали, как живет город без света, тепла и воды

Что известно о взрывах и перебоях со светом в Сумах?

Тревогу в Сумском районе объявили в 09:55 14 декабря. Сначала Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на область, а впоследствии и беспилотник над Сумами.

БПЛА в направлении города Сумы,

– написали военные в 10:23.

О взрыве в Сумах стало известно за минуту до этого. Об этом сообщили местные корреспонденты Суспильного.

Через 10 минут журналисты написали, что в Сумах в некоторых районах исчез свет вне графиков отключений.

Сейчас местные власти о последствиях взрыва в Сумах не писали ничего.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Куда Россия била во время атаки ночью 14 декабря?