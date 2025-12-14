В Сумах после взрывов кое-где пропал свет
- В Сумах прогремели взрывы, после которых в некоторых районах начались перебои со светом.
- Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых бомб и беспилотнике над городом.
В Сумах утром 14 декабря прогремели взрывы. После этого в некоторых районах начались перебои со светом.
Что известно о взрывах и перебоях со светом в Сумах?
Тревогу в Сумском районе объявили в 09:55 14 декабря. Сначала Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на область, а впоследствии и беспилотник над Сумами.
БПЛА в направлении города Сумы,
– написали военные в 10:23.
О взрыве в Сумах стало известно за минуту до этого. Об этом сообщили местные корреспонденты Суспильного.
Через 10 минут журналисты написали, что в Сумах в некоторых районах исчез свет вне графиков отключений.
Сейчас местные власти о последствиях взрыва в Сумах не писали ничего.
Куда Россия била во время атаки ночью 14 декабря?
Воздушные силы рассказали, что российская армия в ночь на 14 декабря запустила по Украине 138 ударных БПЛА и ракету "Искандер". Под атакой были Север, Юг и Восток нашего государства.
ПВО сбила или подавила 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов. В то же время зафиксировано попадание ракеты и 10 ударных БПЛА на 6 локациях.
Под вражеским ударом снова оказалась Одесская область. Оккупанты повредили объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.