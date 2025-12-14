У Сумах після вибухів подекуди зникло світло та є проблеми з водою

У Сумах вранці 14 грудня прогриміли вибухи. Після цього у деяких районах почалися перебої зі світлом.

Також повідомляють про проблеми із водопостачанням. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи та перебої зі світлом у Сумах?

Тривогу у Сумському районі оголосили о 09:55 14 грудня. Спочатку Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на область, а згодом і безпілотник над Сумами.

БпЛА в напрямку міста Суми,

– написали військові о 10:23.

Про вибух у Сумах стало відомо за хвилину до цього. Про це повідомили місцеві кореспонденти Суспільного.

Через 10 хвилин журналісти написали, що у Сумах у деяких районах зникло світло поза графіками відключень.

У Сумській міській раді згодом зазначили, що, у зв'язку з ворожою атакою та перебоями в електропостачанні, з 10:40 були знеструмлені об'єкти КП "Міськводоканал". Наразі енергетики працюють над усуненням проблеми.

"Якщо енергоживлення не вдасться поновити протягом найближчого часу, система водовідведення й водопостачання міста буде переведена на аварійно-резервне живлення. В такому випадку вода в оселі містян сьогодні подаватиметься за графіком з пониженим тиском з 17:00 до 22:00", – йдеться у повідомленні.

У Сумській міськраді запевнили, що водопостачання у звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення.

