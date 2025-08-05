Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушную тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в Сумской области объявили около 18:09. Уже через минуту в Сумах прогремел взрыв, после чего в части города исчез свет.

В Сумах был слышен взрыв. В городе частично отсутствует свет,

– говорится в сообщении.

Уже в 18:14 в Воздушных силах сообщили, что в районе Сум замечен вражеский БПЛА. Военные призвали жителей города находиться в укрытиях.

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Напомним, что утром российские войска атаковали Песчанский старостат Сумской общины. Вследствие вражеского удара было повреждено сельскохозяйственное предприятие, есть жертвы и пострадавшие.