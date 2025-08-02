Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Сумах?

Тревогу в Сумской области объявили еще в 11:18. Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, и, соответственно, угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В то же время мониторинговые телеграм-каналы в 11:54 писали, что в направлении Сум от Хотина двигался вражеский беспилотник, вероятно, ударный типа "Молния".

О взрыве стало известно в 12:13. Об этом сообщили местные журналисты.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– написало Суспильное.

В 12:22 Воздушные силы написали, что в районе Сум летают вражеские разведывательные БПЛА.

"Возможна работа ПВО. Эти беспилотники могут быть наводчиками вражеских средств поражения", – отметили военные.

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