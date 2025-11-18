В Сумах прогремел взрыв: враг терроризирует дронами
- Вечером 18 ноября в Сумах прогремел взрыв.
- Враг атакует регион дронами.
В Сумах поздно вечером 18 ноября был слышен взрыв. Российские войска терроризируют регион ударными БПЛА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Сумах?
В Сумском районе воздушная тревога звучит еще с 19 часов. Отметим, что около половины десятого вечера в Воздушных силах сообщили о движении вражеских дронов на Сумы.
Сумы – угроза БПЛА! Находитесь в укрытиях!
– указали там.
После в регионе прогремел взрыв. На данній момент местные власти не комментировали взрывы.
Добавим, что по состоянию на 21:36 в регионе все еще продолжается тревога из-за угрозы атаки дронами. В Воздушных силах информируют о движении ударных БПЛА на Сумы.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Предыдущие удары по городам Украины: основное
Вечером 18 ноября взрывы раздавались и в Днепре. В регионе взрывы гремели несколько раз за вечер.
Напомним, что Днепр вечером 17 ноября оказалось под массированной атакой вражеских "Шахедов". В результате атаки врага пострадали 2 человека.
К слову, в ночь на 18 ноября враг атаковал Украину 4 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 114 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов.