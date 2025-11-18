У Сумах пролунав вибух: ворог тероризує дронами

У Сумах пізно ввечері 18 листопада було чути вибух. Російські війська тероризують регіон ударними БпЛА.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Масований удар по Дніпру та вбивство 17-річної чемпіонки: Росія вночі знову тероризувала Україну

Що відомо про вибухи в Сумах?

В Сумському районі повітряна тривога лунає ще з 19 години. Зазначимо, що близько о пів на 10 годину вечора в Повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів на Суми.

Суми – загроза БпЛА! Перебувайте в укриттях!

– вказали там.

Опісля в регіоні пролунав вибух. Наразі місцева влада не коментувала вибухи.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що станом на 21:36 в регіоні все ще триває тривога через загрозу атаки дронами. В Повітряних силах інформують про рух ударних БпЛА на Суми.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Попередні удари по містах України: основне