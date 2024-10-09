Российские войска продолжают регулярно обстреливать Сумы и область. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь.

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В Сумах раздался взрыв

Как сообщают корреспонденты Суспильного, взрыв в Сумах прогремел около 17:29.

Перед этим, в 17:10, Воздушные силы ВСУ написали, что российские войска в очередной раз запустили управляемые авиабомбы в Сумскую область.

Пуски КАБов на Сумщине!

– говорилось в сообщении.

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В настоящее время местные власти Сум не комментировали взрывы в регионе и не сообщали о последствиях.

Кстати, 9 октября россияне также атаковали управляемыми авиабомбами Харьков. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что удар КАБом пришелся по открытой территории в Шевченковском районе города.