Российские войска продолжают регулярно обстреливать Сумы и область. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь.
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В Сумах раздался взрыв
Как сообщают корреспонденты Суспильного, взрыв в Сумах прогремел около 17:29.
Перед этим, в 17:10, Воздушные силы ВСУ написали, что российские войска в очередной раз запустили управляемые авиабомбы в Сумскую область.
Пуски КАБов на Сумщине!
– говорилось в сообщении.
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В настоящее время местные власти Сум не комментировали взрывы в регионе и не сообщали о последствиях.
Кстати, 9 октября россияне также атаковали управляемыми авиабомбами Харьков. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что удар КАБом пришелся по открытой территории в Шевченковском районе города.