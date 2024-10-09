В Воздушных силах предупреждали об опасности. 24 Канал призывает не игнорировать угрозу и находиться в укрытии до сигнала отбоя воздушной тревоги, ведь это поможет уберечь жизнь.

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Что известно о взрыве в Сумах

О взрыве в Сумах сообщили в 22:33 корреспонденты Общественного.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 22:08 в Воздушных силах предупреждали о пусках КАБов в Сумской области. Также в 22:39 там сообщили о повторных пусках авиабомб.

Уже в 23:22 корреспонденты Общественного сообщили о повторных звуках взрыва в Сумах.

Сейчас любые официальные комментарии о последствиях российской атаки отсутствуют.

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Напомним, что 9 октября россияне также атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара оккупантов погибло 5 человек, еще 9 – пострадали.