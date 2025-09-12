В Сумах раздались повторные взрывы
- В Сумах утром 12 сентября прогремели взрывы.
- Российские войска терроризировали город ударными БПЛА.
В Сумах утром 12 сентября прогремел взрыв. В тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрывах в Сумах?
С ночи российские войска терроризируют украинские города ударными БПЛА. На рассвете в Воздушных силах информировали об опасности и для Сумщины.
Вражеские БПЛА на северо-востоке Сумщины,
– написали там в 5:46.
Уже вскоре стало известно, что в Сумах громко. Так, в 6:01 там прогремел взрыв.
Через менее чем 10 минут в Сумах снова был слышен звук взрыва.
На данный момент местные власти не комментировали взрывы в регионе.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.
Атаки по Украине: последние новости
Около 5 часов утра 12 сентября в Киевской области было зафиксировано движение российских БПЛА. В регионе работали силы ПВО по вражеским целям.
Добавим, что в ночь на 11 сентября российская армия атаковала Украину 66-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил, более 50 из них – "Шахеды".
По данным утреннего отчета от Воздушных сил, силами ПВО сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.