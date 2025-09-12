Укр Рус
12 вересня, 06:02
В Сумах пролунала серія вибухів: зафіксовано приліт ворожих дронів

Ірина Марціяш
Основні тези
  • У Сумах зранку 12 вересня пролунали вибухи.
  • Російські війська тероризували місто ударними БпЛА.

В Сумах зранку 12 вересня пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Сумах?

З ночі російські війська тероризують українські міста ударними БпЛА. Вдосвіта в Повітряних силах інформували про небезпеку і для Сумщини.

Ворожі БпЛА на північному сході Сумщини, 
– написали там о 5:46.

Вже невдовзі стало відомо, що в Сумах гучно. Так, о 6:01 там прогримів вибух.

Через менше ніж 10 хвилин у Сумах знову було чути звук вибуху. Протягом наступних 20 хвилин в місті прогриміло ще 3 вибухи.

Невдовзі місцева влада прокоментувала вибухи в регіоні.

Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню,
повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

Наразі інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців перебувати в укриттях цивільного захисту.

Атаки по Україні: останні новини

  • Близько 5 години ранку 12 вересня на Київщині було зафіксовано рух російських БпЛА. У регіоні працювали сили ППО по ворожих цілях.

  • Додамо, що в ніч проти 11 вересня російська армія атакувала Україну 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. За даними Повітряних сил, понад 50 із них – "Шахеди".

  • За даними ранкового звіту від Повітряних сил, силами ППО збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.