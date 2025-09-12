В Сумах пролунала серія вибухів: зафіксовано приліт ворожих дронів
- У Сумах зранку 12 вересня пролунали вибухи.
- Російські війська тероризували місто ударними БпЛА.
В Сумах зранку 12 вересня пролунав вибух. На той момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи в Сумах?
З ночі російські війська тероризують українські міста ударними БпЛА. Вдосвіта в Повітряних силах інформували про небезпеку і для Сумщини.
Ворожі БпЛА на північному сході Сумщини,
– написали там о 5:46.
Вже невдовзі стало відомо, що в Сумах гучно. Так, о 6:01 там прогримів вибух.
Через менше ніж 10 хвилин у Сумах знову було чути звук вибуху. Протягом наступних 20 хвилин в місті прогриміло ще 3 вибухи.
Невдовзі місцева влада прокоментувала вибухи в регіоні.
Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню,
– повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.
Наразі інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає українців перебувати в укриттях цивільного захисту.
Атаки по Україні: останні новини
Близько 5 години ранку 12 вересня на Київщині було зафіксовано рух російських БпЛА. У регіоні працювали сили ППО по ворожих цілях.
Додамо, що в ніч проти 11 вересня російська армія атакувала Україну 66-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. За даними Повітряних сил, понад 50 із них – "Шахеди".
За даними ранкового звіту від Повітряних сил, силами ППО збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.