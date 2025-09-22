В Сумах прогремел взрыв
- Вечером 22 сентября в Сумах прогремел взрыв во время атаки "Шахедов".
Украина вечером 22 сентября находится под атакой "Шахедов". Громко было в Сумах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Сумах?
Воздушная тревога в Сумской области начала распространяться еще в 18:51.
В Воздушных силах несколько раз предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников через регион курсом на Юг.
Громко в Сумах было примерно в 21:03.
После этого Воздушные силы дали еще одно предупреждение – российские БпЛА на Сумщине продолжают двигаться курсом на Полтавщину.
Взрывы в Украине: последние новости
Вечером 22 сентября российская армия атаковала Одессу дронами и баллистикой. Вражеские цели двигалось из акватории Черного моря.
В то же время шумно было в Николаеве. Предварительно причиной взрывов стала баллистика.
Еще раньше ПВО работала на Запорожье. Регион атаковали ударные беспилотники.