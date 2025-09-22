Україна увечері 22 вересня перебуває під атакою "Шахедів". Гучно було у Сумах.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Росія знову тероризує Україну "Шахедами": де є загроза удару

Що відомо про вибух у Сумах?

Повітряна тривога у Сумській області почала ширитися ще о 18:51.

У Повітряних силах декілька разів попереджали про рух ворожих ударних безпілотників через регіон курсом на Південь.

Гучно у Сумах було приблизно о 21:03.

Після цього Повітряні сили дали ще одне попередження – російські БпЛА на Сумщині продовжують рухатися курсом на Полтавщину.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Вибухи в Україні: останні новини