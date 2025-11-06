В Сумах прогремели взрывы

Взрывы в Сумах раздались вечером в четверг, 6 ноября, во время атаки ударных беспилотников и угрозы КАБ. Воздушные силы предупреждали об опасности региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что на момент взрыва в области была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россия снова атакует Украину "Шахедами": для каких областей угроза

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили в 20:09. Позже угроза охватила также Шосткинский и Ахтырский районы. Предупреждали о БПЛА и активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Воздушные силы тогда предостерегали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Ориентировочно в 20:21 там уже сообщили о пусках управляемых авиационных бомб на Сумскую область.

Уже в 21:21 в сети появилась первая информация о том, что в областном центре было громко.

В Сумах были слышны взрывы,

– говорится в сообщении.

По состоянию на момент публикации ни городской голова, ни областная военная администрация не комментировали соответствующую информацию. Очевидно в случае подтверждения последствий подробности по этому поводу обнародуют позже.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.