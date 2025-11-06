У Сумах прогриміли вибухи
- У Сумах ввечері 6 листопада пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників та загрози КАБ.
- Повітряна тривога була оголошена в Сумському районі о 20:09, згодом поширилась на Шосткинський та Охтирський райони.
Вибухи у Сумах пролунали ввечері у четвер, 6 листопада, під час атаки ударних безпілотників та загрози КАБ. Повітряні сили попереджали про небезпеку для регіону.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що на момент вибуху в області було оголошено повітряну тривогу.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили о 20:09. Пізніше загроза охопила також Шосткинський та Охтирський райони. Попереджали про БпЛА та активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
Повітряні сили тоді застерігали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Орієнтовно о 20:21 там вже повідомили про пуски керованих авіаційних бомб на Сумську область.
Вже о 21:21 у мережі з'явилася перша інформація про те, що в обласному центрі було гучно.
У Сумах було чути вибухи,
– ідеться у повідомленні.
Станом на момент публікації ані міський голова, ані обласна військова адміністрація не коментували відповідну інформацію. Вочевидь у разі підтвердження наслідків подробиці з цього приводу оприлюднять пізніше.
Де ще було гучно?
Цього ж вечора серія вибухів пролунала у Дніпрі. В ОВА повідомляли, що через удар по Дніпру виникла пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також відомо про постраждалих, їх госпіталізували до лікарні.
Також через російську атаку знеструмлено 8 вугільних шахт у Дніпропетровській області. На момент інциденту під землею перебували 2 595 гірників. Після підняття на поверхню вони проходять медичний огляд.
Минулої ночі росіяни запустили по Україні 135 ударних безпілотників. Близько 90 із запущених цілей – "Шахеди". Сили ППО знешкодили 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.