В Сумах прогремела серия взрывов

Россия продолжает атаковать украинские города и села, используя ударные беспилотники. Под ударом во вторник, 18 ноября, оказались Сумы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили ориентировочно в 11:01. До этого в Воздушных силах сообщали об ударном беспилотнике в направлении областного центра, который двигался с северо-восточного направления.

Около 11:18 появились первые сообщения о взрывах в Сумах. Эту информацию подтвердили местные телеграмм-каналы, отметив, что по предварительной информации, враг ударил дроном-камикадзе "Италмас".

Уже через несколько минут обнародовали информацию о том, что в городе было громко второй раз.

Еще взрыв был слышен в Сумах,

– говорится в сообщении.

Какие детали ночной атаки на Украину известны?