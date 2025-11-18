Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Сумах прогремела серия взрывов
18 ноября, 11:23
2

В Сумах прогремела серия взрывов

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В Сумах 18 ноября прогремела серия взрывов в результате атаки российских беспилотников.
  • Воздушную тревогу объявили в 11:01, а взрывы услышали в 11:18, вероятно, ударили "Италмасом".

Россия продолжает атаковать украинские города и села, используя ударные беспилотники. Под ударом во вторник, 18 ноября, оказались Сумы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.

Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды" и терроризировала баллистикой: какие области под угрозой атаки 

Что известно о взрывах в Сумах?

Воздушную тревогу в Сумском районе объявили ориентировочно в 11:01. До этого в Воздушных силах сообщали об ударном беспилотнике в направлении областного центра, который двигался с северо-восточного направления.

Около 11:18 появились первые сообщения о взрывах в Сумах. Эту информацию подтвердили местные телеграмм-каналы, отметив, что по предварительной информации, враг ударил дроном-камикадзе "Италмас".

Уже через несколько минут обнародовали информацию о том, что в городе было громко второй раз.

Еще взрыв был слышен в Сумах, 
– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие детали ночной атаки на Украину известны?

  • Для ночной атаки оккупанты использовали 4 баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской и Воронежской областей и 114 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Сбили 101 вражеский БпЛА.
  • Вечером 17 ноября российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками Днепр. В частности, враг ударил по телебашне и зданию советского телецентра, где сейчас работают журналисты Суспильного.
  • Всего в течение обстрела защитники неба уничтожили в области 33 БпЛА. В результате атаки врага пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.