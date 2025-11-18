В Сумах прогремела серия взрывов
- В Сумах 18 ноября прогремела серия взрывов в результате атаки российских беспилотников.
- Воздушную тревогу объявили в 11:01, а взрывы услышали в 11:18, вероятно, ударили "Италмасом".
Россия продолжает атаковать украинские города и села, используя ударные беспилотники. Под ударом во вторник, 18 ноября, оказались Сумы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что в регионе на момент взрывов была объявлена воздушная тревога.
Что известно о взрывах в Сумах?
Воздушную тревогу в Сумском районе объявили ориентировочно в 11:01. До этого в Воздушных силах сообщали об ударном беспилотнике в направлении областного центра, который двигался с северо-восточного направления.
Около 11:18 появились первые сообщения о взрывах в Сумах. Эту информацию подтвердили местные телеграмм-каналы, отметив, что по предварительной информации, враг ударил дроном-камикадзе "Италмас".
Уже через несколько минут обнародовали информацию о том, что в городе было громко второй раз.
Еще взрыв был слышен в Сумах,
– говорится в сообщении.
Какие детали ночной атаки на Украину известны?
- Для ночной атаки оккупанты использовали 4 баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской и Воронежской областей и 114 ударных дронов типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Сбили 101 вражеский БпЛА.
- Вечером 17 ноября российские военные в очередной раз атаковали беспилотниками Днепр. В частности, враг ударил по телебашне и зданию советского телецентра, где сейчас работают журналисты Суспильного.
- Всего в течение обстрела защитники неба уничтожили в области 33 БпЛА. В результате атаки врага пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.