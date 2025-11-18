У Сумах прогриміла серія вибухів

Росія продовжує атакувати українські міста та села, використовуючи ударні безпілотники. Під ударом у вівторок, 18 листопада, опинилися Суми.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що в регіоні на момент вибухів було оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Сумах?

Повітряну тривогу у Сумському районі оголосили орієнтовно об 11:01. До цього у Повітряних силах повідомляли про ударний безпілотник у напрямку обласного центру, який рухався з північно-східного напрямку.