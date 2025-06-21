Враг атакует Сумскую область дронами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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В Сумах слышали повторный взрыв

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Сумах около 18:39. Это уже не первая атака врага в этот вечер.

БпЛА летят над Сумской областью еще с около 18:00. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ. Далее дрона направились на Черниговщину, впрочем БпЛА на момент публикации новости еще фиксируются и на западной части Сумской области.

Воздушную тревогу в области объявили в 17:56, хотя предыдущая была отменена только в 16:50.

За час до этого Россия атаковала Сумскую общину дроном "Ланцет" – примерно в 17:30. Конкретно удар произошел в Ковпаковском районе. Повреждено помещение одного из предприятий, произошло возгорание. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Травмированных также нет. На месте попадания продолжается ликвидация последствий.