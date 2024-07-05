Инцидент произошел в травматологическом отделении городской больницы №1 в ночь на пятницу, 5 июля. Погибший курил в постели втайне от врачей не в первый раз.

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Мужчина ходил мало, а потому иногда курил в постели

Работники больницы пытались потушить пожар самостоятельно. В ГСЧС в комментарии "ZAXID.NET" рассказали, что к прибытию спасателей возгорание ликвидировали, а на кровати нашли тело человека.

В ходе проверки стало известно, что мужчина лежал в больнице с травмой ноги. Ходил мало, а потому иногда, прячась от врачей, курил в постели,

– написали в полиции.

Во время пожара в палате находился еще один пациент, к счастью, он не пострадал.

Изданию "Срочно" также удалось узнать, что мужчине было примерно 50 лет. Кровать, на которой он погиб, и прикроватную тумбу уже вынесли на свалку.

В Тернополе в больнице сгорел пациент / Фото Нацполиции и "Срочно"