Вражеские обстрелы поразили объекты, которые производят и поставляют электроэнергию в Тернополь. Кроме того, могут возникнуть проблемы со связью. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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Какая ситуация в Тернополе

Мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил, что нет света в квартирах, возникают перебои с мобильной связью, не работают насосные станции, канализационная станция, котельные, светофоры, уличное освещение и тому подобное.

Из-за отсутствия электроэнергии в части города не работает система оповещения о воздушной тревоге. По состоянию на 18:45 был отбой тревоги. Власти просят людей ориентироваться на оповещения в вайбере и телеграме, мобильном приложении. Также по городу ездят громкоговорители, оповещающие о тревоге.

Отдельно он подчеркнул, если в Тернополе до утра 16 ноября не восстановят электроснабжение, детские сады и школы работать не будут.