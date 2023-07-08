Случилось это в провинции Малатья. Это один из 11 регионов Турции, пострадавший от мощных землетрясений 6 февраля 2023 года.
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Как мужчина камнем разрушил дом
Человек бросил несколько небольших камней в дом. После одного из бросков, здание буквально сложилось и полностью обрушилось.
Этот сильно поврежденный дом в поселке Аккент в Малатье показал, что растянутые во время работы по сносу зданий в зоне землетрясения создают опасность.
– отмечают турецкие СМИ.
Проблема заключается в том, что за 5 месяцев после землетрясения аварийные здания до сих пор не снесли и они потенциально опасны для местных.
Мужчина камнем разрушил дом: смотрите видео
Главное о землетрясении в Турции
Ночью 6 февраля Турции потряс мощное землетрясение магнитудой 7,4 вблизи Кахраманмараша неподалеку от сирийской границы на глубине 7 километров. Еще 2 землетрясения магнитудой 6,4 и 6,5 произошли в городе Газиантепи. Подземные толчки ощутили примерно в 04:17. Стихия также наделала беды и в Сирии.
Масштабы разрушений были просто катастрофическими. Некоторые города придется строить заново. Причиной таких разрушительных последствий называют безразличие правительства Эрдогана к соблюдению правил строительства, что и стало причиной того, что под завалами оказались десятки тысяч человек.
- В Турции погибли около 44 218 человек. В общей сложности произошло 7 930 подземных толчков. Более 448 тысяч граждан были эвакуированы.
- В Сирии заявили о гибели 5914 человек. Однако большинство жертв обнаружили на северо-западе, который содержат повстанцы.