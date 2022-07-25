Конфликт возник, когда граждане Польши хотели узнать мнение граждан страны-оккупанта относительно войны, которую россия начала против Украины. Следует вспомнить, что россияне "прессуют" известных украинцев.

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россиян избили в Турции

российский пропагандистский телеграм-канал "Рыбар" рассказал историю об избиении российских туристов, за которых никто не заступился. По данным канала, случай произошел в отеле Quattro Beach на курорте Алания.

13 июля в гостинице группа из четырех поляков днем напала на парня прямо в ресторане. Сотрудники охраны гостиницы и обслуживающий персонал молча наблюдали за происходящим и не вмешивались, несмотря на крики и просьбы супругов, пытавшихся разнять драку самостоятельно,

– сообщили пропагандисты.

Они также рассказали, что:

польские туристы "сначала выступили инициаторами общения с парой" россиян;

после дружеского разговора граждане Польши начали выяснять отношение россиян к войне, которую россия начала против Украины;

россияне отказались говорить на политические темы. По информации пропагандистов якобы: "Один из польских туристов неожиданно начал придираться, заставив ее мужа вмешаться и потребовать прекратить такое поведение. После этого и было совершено нападение".

После потасовки туристы вызвали полицию, однако к тому времени поляки ушли с места происшествия. Россиянину, якобы, не предоставили первую медицинскую помощь.

За россиянина не заступились ни в гостинице, ни в полиции

россиянина отвезли в полицейский участок. Там, по данным пропагандистов: "россиянина посадили в камеру и заставляли признаться, что он сознательно спровоцировал агрессию в свой адрес, оскорбив постоянных гостей, видимо, россияне своим поведением, (как они это умеют) сами спровоцировали драку, за что и поплатились".

россиянину вроде бы не разрешили связаться с российским посольством, юристами или женой. Гражданину россии отпустили только утром, а первую помощь ему оказала жена, вероятно, тоже россиянка.

Управляющий гостиницы прибыл утром и, угрожая супругам выселением за несколько дней до отъезда, потребовал подписать отказ от любых претензий к руководству и гостям курорта. Как оказалось, он давно знал гостей из Польши и не хотел, чтобы у них были какие-то проблемы из-за столь незначительного инцидента, который, вне всякого сомнения, спровоцировал российский турист.

– написали пропагандисты.

Они также посетовали за то, что россиян могут спокойно бить на отдыхе в Турции. Пропагандисты, очевидно, забыли, как россия уничтожает украинцев, атакуя мирные дома своими ракетами, артиллерией и другим оружием.

Кратко об изоляции россии в мире

Европейский Союз ввел уже 7-й пакет санкции против россиян, российских компаний и самого кремля.

Также граждан страны-оккупанта пытаются изолировать в разных сферах жизни. Например, Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать атлетов из россии и беларуси к соревнованиям, а в случае невозможности такого решения – разрешать выступать только под нейтральным флагом.

Следует также вспомнить, что Верховная Рада Украины предложила применить санкции против россиян. В списке ориентировочно 3600 граждан россии. Среди них – дмитрий медведев, мария захарова, володин и герасимов.

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