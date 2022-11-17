В течение дня в Украине в среднем ожидается максимально от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла, пишет 24 канал. Сырая погода и низкая температура воздуха обусловят гололедицу.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко информирует, что в ближайшую ночь на востоке и во многих центральных областях Украины будет выпадать мокрый снег.

Днем мокрый снег также ожидается в западных областях, вечером дойдет до Житомирщины и Киевщины.

В Киеве, как сообщила Наталья Диденко, в основном будет облачно. По ее словам, небольшой мокрый снег возможен к вечеру. Температура воздуха будет в пределах +0 и -1 градуса.

Также синоптик отметила, что свежую порцию снега следует ожидать уже 19 ноября. А вот на Востоке и Юге будет дождь.

Прогноз погоды в городах Украины на 18 ноября

Ужгород – +1...+6

Львов – -4...-2

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -4...-1

Черновцы – -1...+2

Хмельницкий – -4...-1

Луцк – -4...-2

Ровно – -4...-3

Житомир – -4...-1

Винница – -3...+0

Одесса – +3...+12

Николаев – +1...+6

Херсон – +2...+7

Симферополь – +7...+12

Кропивницкий – -1...+2

Черкассы – 1...+2

Чернигов – -4...-2

Сумы – -4...-1

Полтава – -3...+1

Днепр – -1...+3

Запорожье – +1...+4

Донецк – +1...+9

Луганск – +2...+10

Харьков – -3...+2

Киев – -4..-1



Прогноз погоды на 18 ноября / Фото Укргидрометцентра