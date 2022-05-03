Без дождя день не пройдет на Закарпатье, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой области. Также придется прихватить с собой зонтики одесситам, николаевцам и херсонцам.
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В Украине воздух кое-где прогреется до +20 градусов
Осадки синоптики обещают в Черкасской, Кировоградской, а также Харьковской области. Прохладнее всего будет в северных регионах Украины. В Житомирской, Сумской и Черниговской областях столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов.
Самые высокие температурные показатели 4 мая будут фиксироваться в Закарпатье и Одесщине. Это несмотря на то, что одесситам пообещали дождь. Здесь можно будет увидеть на термометрах +19…+21. Немного прохладнее будет в Николаеве и Херсоне – +18…20. В остальных регионах воздух прогреется в пределах +16...+19.
Какая погода в столице
В Киеве ночью будет +6…+8 градусов, однако днем обещают +14…+16. Небо иногда будет покрываться облаками, но осадки не прогнозируют. Направление ветра – северо-западное, его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что среда будет "удерживать недавние градусы".
Ночи все же – холодные, в ближайшую предполагается +5...+9 градусов. А вот парочка следующих ночей побудут еще и с небольшими заморозками в большинстве областей Украины, кроме южной части,
– написала Диденко.
Синоптикиня подчеркнула, что атмосферный фронт будет проходить 4 мая по территории Украины. Поэтому он принесет дождь и даже грозы, преимущественно последнее касается Центральной и Западной Украины. Что касается Севера, там тоже могут выпасть осадки, правда, всего несколько капель.
Гроза может вызвать дополнительный стресс от звука грома – учитывайте прогноз погоды!
– предусмотрительно добавила Диденко.
Погода в городах Украины
Ужгород – +19...+21
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +16...+18
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +13...+15
Винница – +16...+18
Одесса – +19...+21
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +13...+15
Сумы – +13...+15
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +17...+19
Донецк – +17...+19
Луганск – +17...+19
Харьков – +17...+19
Киев – +14...+16