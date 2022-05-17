Фонд ставит цель сохранить украинский хоккей после войны

Фонд возглавляет президент Федерации Георгий Зубко, сообщает 24 канал. Почетный совет Фонда будет состоять из мировых лидеров хоккейного сообщества и смежных отраслей.

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Фонд ставит перед собой долгосрочные цели поэтапного развития хоккейной экосистемы для детей Украины в следующих направлениях:

  • сохранение украинского хоккея во время войны;
  • восстановление разрушенных ледовых арен;
  • налаживание работы хоккейных школ;
  • запуск работы образовательных программ;
  • организация детских и юношеских соревнований;
  • популяризация хоккея среди детей.

Первая цель фонда – 10 миллионов долларов на восстановление детских хоккейных центров в Украине, в основе которых будут ледовые арены.


Поврежденная арена в Украине в результате вражеских обстрелов / Фото предоставлено 24 каналу

Миссия фонда – создать условия в Украине, чтобы выбор отдать ребенка играть в хоккей – приносил возможности и разнообразный опыт в жизни маленьких спортсменов, что будет делать их победителями в хоккее и в жизни.


Россияне повредили ледовую арену в Украине / Фото предоставлено 24 каналу