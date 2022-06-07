Ни в одном регионе Украины синоптики не обещают осадки. Во всех областях воздух прогреется до выше +25 градусов.

Несколько дней назад Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки

В каких регионах Украины будет самое жаркое

Самые высокие температурные показатели метеорологи прогнозируют в Николаевской и Херсонской областях - +28...+30 градусов. Самая низкая температура – +25…+27 – в целом ряде областей: Сумской, Черниговской, Полтавской, Ивано-Франковской, Одесской и на Буковине.

На остальных украинских территориях воздух прогреется в пределах – +26...+29. В подавляющем большинстве областей – ветер юго-восточный скоростью 3 – 8 метров в секунду. Только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях порывы ветра изменят направление северо-восточного.

Обратите внимание! В Киеве в среду, 8 июня, будет тоже отличная погода. Днем можно ожидать +26...+28 градусов, а ночью +14...+16. Киевлянам можно смело оставлять дождевики и зонтики на дому, ведь дождя быть не должно.

В Украине – пожарная опасность

8 и 9 июня в большинстве западных областей, а также в Винницкой, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптикиня Наталья Диденко подтвердила: лето 8 июня будет почти идеальным. Она посоветовала максимально проводить время на открытом воздухе, потому что такая погода действительно случается нечасто.

Максимальные температуры до +29 градусов, а свежие ночи и утренники будут защищать от невыносимой жары.

Повторю, что сейчас – отличный синоптический период. Воздух – хоть пей, и дома, и на улице комфортно, лишнюю одежду стоит пересмотреть и, возможно, отдать нуждающимся, овощи и фрукты цветами пестрыми украшают полки и уличные базарчики, цветение красивого вокруг увеличивается – разве аллергикам немного добавляет чихание,

– точно описала погоду Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +27...+29

Львов – +26...+28

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +26...+28

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +25...+27

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +25...+27

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +26...+28

Киев – +26...+28

Прогноз погоды на 8 июня / Карта Укргидрометцентра.