Ни в одном регионе Украины синоптики не обещают осадки. Во всех областях воздух прогреется до выше +25 градусов.
Несколько дней назад Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки
В каких регионах Украины будет самое жаркое
Самые высокие температурные показатели метеорологи прогнозируют в Николаевской и Херсонской областях - +28...+30 градусов. Самая низкая температура – +25…+27 – в целом ряде областей: Сумской, Черниговской, Полтавской, Ивано-Франковской, Одесской и на Буковине.
На остальных украинских территориях воздух прогреется в пределах – +26...+29. В подавляющем большинстве областей – ветер юго-восточный скоростью 3 – 8 метров в секунду. Только в Харьковской, Луганской и Донецкой областях порывы ветра изменят направление северо-восточного.
В Украине – пожарная опасность
8 и 9 июня в большинстве западных областей, а также в Винницкой, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз от Наталки Диденко
Синоптикиня Наталья Диденко подтвердила: лето 8 июня будет почти идеальным. Она посоветовала максимально проводить время на открытом воздухе, потому что такая погода действительно случается нечасто.
Максимальные температуры до +29 градусов, а свежие ночи и утренники будут защищать от невыносимой жары.
Повторю, что сейчас – отличный синоптический период. Воздух – хоть пей, и дома, и на улице комфортно, лишнюю одежду стоит пересмотреть и, возможно, отдать нуждающимся, овощи и фрукты цветами пестрыми украшают полки и уличные базарчики, цветение красивого вокруг увеличивается – разве аллергикам немного добавляет чихание,
– точно описала погоду Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +27...+29
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +25...+27
Николаев – +28...+30
Херсон – +28...+30
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28