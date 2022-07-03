Они отражают авиационные и ракетные удары оккупантов. Командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил с праздником.

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Зенитчики уничтожили более 500 воздушных целей оккупантов

С начала полномасштабного вторжения зенитно-ракетные войска уничтожили более 530 воздушных целей россиян, спасли тысячи жизней украинцев и десятки объектов инфраструктуры.

Благодаря воинам противовоздушной обороны, мы выгнали российскую авиацию из нашего воздушного пространства и держим ее на расстоянии,

– подчеркнул Олещук.

Он признал, что впереди тяжелая работа. Нужно совершенствовать оборону и овладевать новым вооружением, которое вскоре поступит от партнеров.

Генерал констатировал, что в бою за украинское небо немало наших воинов отдали самое дорогое – жизнь. Вечная слава и низкий поклон Героям.

В Службе безопасности Украины также поблагодарили противовоздушную оборону за каждую сбитую российскую ракету и за каждый "приземленный" самолет и вертолет, которыми оккупанты цинично бомбят украинские города и села.

История праздника

Отметим, что впервые праздник был отмечен в 2011 году. Тогдашний министр обороны Михаил Ежель 10 февраля своим приказом принял, что День зенитных ракетных войск будет 3 июля.

В прошлые годы праздник отмечали с участием высшего военного руководства страны. В этот день военные получали награды за службу.

К слову, Олещук на должность командующего был назначен в августе 2021 года. Президент Владимир Зеленский представил его, находясь на острове Змеиный. До этого Олещук занимал должность начальника штаба первого заместителя командующего Воздушного командования "Восток".

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