Как известно, 17 ноября закончилась эпоха Сергея Бубки, главой НОК Украины был избран Вадим Гутцайт. Однако вокруг этой истории практически сразу вырисовался неприятный шлейф из-за того, кто вошел в состав Комитета. В частности, общество не восприняло включение в состав НОК нардепов от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.

Уже на следующий день – 18 ноября о выходе из состава НОК объявил Андрей Шевченко, который, кстати, был назначен на должность вице-президента. Шевченко публично продемонстрировал нежелание работать в команде, членами которой являются депутаты от пророссийской партии.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК за такой состав. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнью лучших украинцев. Должны быть их достойными", – написал Шевченко на своей странице в фейсбуке.

После Шевченко о выходе из состава НОК объявили Жан Беленюк, Андрей Павелко и другие члены комитета. В том числе были исключены Шуфрич и Суркис.

Однако сам скандал не утихает, поскольку сам факт назначения парламентариев от ОПЗЖ в состав Олимпийского Комитета вызывает негодование. И в частности, это возмущение адресуется Вадиму Гутцайту.

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля, известный своей патриотической позицией, опубликовал пост в Facebook, где отметил, что в состав НОК вошли два десятка человек, которые были депутатами от "Партии регионов" или так или иначе сотрудничали с Виктором Януковичем.

"Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли лишь функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве что спортом можно считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ или рэкет в 90-х. Конечно, говорить о спорте сейчас не время, но разве время – тянуть на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть, будь то политическую или спортивную?!", – пишет Зозуля и публикует длинный список назначенных членов НОК с их "регалиями". Всего упоминается 22 человека.

На звездный состав нового НОК обратил внимание и известный политик, депутат Киевского областного совета Александр Аронец.

"Давайте мыслить трезво и на перспективу, то есть, что будет с НОК после победы Украины? Как известно, рыба гниет с головы. Глава НОК, Вадим Гутцайт провел с собой "звездную команду" бывших регионалов, корешей кума путина Медведчука и коррупционеров. К примеру, Александр Герега – нардеп от "Партии регионов", голосовавший за диктаторские законы 16 января 2014-го, Михаил Кошляк – с 2020 года является депутатом Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ, или печально известная Нина Уманец, которая уже после 2014 года кичилась фото с Путиным.

Да и сам Гутцайт фигурант уголовного дела по хищению 2,25 миллионов гривен государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов, являясь директором департамента молодежи и спорта КГГА. Этот человек будет развивать спорт в Украине? Будет ли отстаивать интересы Украины на международной арене? Не будет ли покрывать грязные схемы ренионалов и коррупционеров? Вопросы риторические. Единственный путь – обнуление всего состава НОК во главе с Гутцайом", – пишет Аренец в своем фейсбуке .

Политик предлагает назначить главой НОК Андрея Шевченко, проявившего четкую и последовательную позицию, а также публично собирает средства на ВСУ по всему миру.

"Есть ли альтернатива? Да конечно! Взять того же Шеву, который с самого начала войны активно фандрейзит для ВСУ, который, как ни как, является очень известным публичным лицом в мире, особенно в Великобритании и Италии. В той же Италии очень нужен его публичное влияние на подачу информации о войне, ведь пророссийские силы там достаточно сильны.

Будет ли Андрей Шевченко, имея официальную должность того же председателя НОК, еще больше продвигать Украину в настоящее время и заниматься продвижением украинского спорта после победы? Я уверен в этом. И конечно, при Шеве этой сани в составе НОК не будет!

Словом, будем лупить эту скалу, Гутцайт по хорошему должен сам подать в отставку, НОК нужно распустить, избрать председателем Шеву, который должен закончить чистку состава НОК и с нуля выбрать достойную команду, которая будет защищать интересы Украины и будет развивать украинское олимпийское движение", – подчеркнул Аронец.