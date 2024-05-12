В воскресенье, 12 мая, взрывы раздавались в Харькове. Россияне уничтожают областной центр и другие города Харьковщины, в частности, Волчанск, который уже не узнать.
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Что известно о тревоге в Украине днем 12 мая
В Украине была угроза применения баллистического вооружения. Сначала говорилось о том, что ракеты могут полететь с Востока, но через полчаса стало известно, что это может произойти и с Юга.
Уже в 18:34 ВС предупредили о скоростной цели, которая летела через Днепропетровскую область. Мониторинговые каналы написали, что были пуски из Крыма в сторону Кривого Рога, ракета прекратила существование в пределах Криворожского района Днепропетровской области.
В 18:52 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что ракету сбили.
Еще минус одна вражеская цель! Ее наши стражи неба ликвидировали над Криворожьем,
– написал он.
К воинам ПВО Лысак обратился словами "Вы – мощь!"
Тревога была в таких областях:
- Донецкой;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Херсонской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Черкасской;
- Киевской.
Несмотря на тревогу в области, в столице сирены не звучали.
В 18:49 Воздушные силы проинформировали, что угроза баллистики миновала. Но в ряде областей отбой дали около семи вечера.
Карта тревог на 18:51 12 мая / Карта воздушных тревог
На 19:06 тревога остается только на Харьковщине.