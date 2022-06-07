Его учредители сообщают о начале работы портала GAGARIN NEWS – интернет-ресурса криптоновостей для читателей со всего мира. Все о крипте и для крипт на английском, украинском и русском языках.

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GAGARIN NEWS шаг за шагом будет привлекать читателей в мир криптовалют. Редакция стремится популяризировать новую эру крипты и блокчейна, безвозвратно изменяющую цивилизацию и мир прямо сейчас.

В будущем на основе современных алгоритмов ресурс будет предоставлять уникальные технические инструменты.

Технология блокчейн набирает обороты и вызывает интерес у все большего числа людей. Ведь блокчейн уверенно вышел на геополитическую арену и стал рычагом глобальных действий в экономике и обществе. Вместе с тем, эта новейшая технология до сих пор остается terra incognita для большого количества людей. Итак, миссия GAGARIN NEWS – популяризировать блокчейн и сделать технологию массовой, предоставлять качественный контент и глубокую аналитику, которая пригодится тем, кто только заходит в индустрию, и тем, кто давно уже в ней,

– отметил инициатор и основатель проекта Владимир Носов, СЕО криптовалютной биржи WhiteBIT.

Команда GAGARIN NEWS создаст свежий продукт, который будет выделяться эксклюзивным визуальным рядом и нетривиальным контентом. Речь идет не только о новостях, но и о статьях, аналитике, интервью и авторском мнении. В будущем читателей ожидают ролики и подкасты. Также редакция будет вести календарь событий в мире крипт.

Публикации GAGARIN NEWS будут иметь два режима – "новичок" и "продвинутый пользователь" с возможностью их выбора. Поэтому читатели смогут переключать режим и читать статьи, написанные упрощенно и доступно, или в стиле, ориентированном на людей, которые уже полностью в теме блокчейна.

Именно этот формат – "крипта для чайников" и "крипта НЕ для чайников" – уже успешно внедрен в GAGARIN SHOW.

Я четко осознаю всю актуальность темы блокчейна и буквально глобальный запрос на качественный контент о крипте. К тому же мне небезразлична осведомленность пользователей по этой тематике. Поэтому масштабирование более локального GAGARIN SHOW в международный и многоязычный проект GAGARIN NEWS является вполне логичным шагом нашей команды, последовательно популяризирующей крипту как индустрию,

– подчеркнул Владимир Носов.

Владимир Носов – предприниматель СЕО WhiteBIT, крупнейшей криптовалютной биржи Европы. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА.

GAGARIN SHOW – первое в мире развлекательно-информационное шоу о криптовалютах с многотысячной аудиторией. С июля 2020 года в эфир вышло 77 выпусков, которые посмотрело 18 млн человек.