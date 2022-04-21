Об этом рассказала генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Первая группа специалистов уже прибыла в Киев.

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В Украину прибыли словацкие криминалисты

Венедиктова рассказала, что в первой группе экспертов из Словакии есть полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог.

Они уделят свое время, поделятся знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами. В Украине за время полномасштабного вторжения зафиксировано более 7 600 военных преступлений РФ и поддержка мира в сборе доказательств – чрезвычайно нужна,

– заметила генпрокурор.

Она добавила, что сейчас в Киевской области работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных Сил Французской Республики.

"Также в Украине команда Офиса Прокурора Международного уголовного суда. Работа иностранных специалистов – это знак открытости Украины", – отметила Венедиктова.

Генпрокурор подытожила, что цель абсолютно прозрачна – тщательно расследовать каждое военное преступление России, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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