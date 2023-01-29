Такое нововведение было принято для того, чтобы упростить и ускорить получение посылки. Будет же оно действовать во всех отделениях Укрпочты.

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Условия получения посылки без документов

Для получения своего отправления клиенту понадобится только SMS. Однако есть ряд требований для самой посылки. Так, нововведение будет действовать при условии, если:

указан номер телефона получателя;

для внутренних отправлений объявлена ценность до 15 тысяч гривен, наложенный платеж до 5 тысяч гривен;

для международных отправлений объявлена ценность до 20 тысяч гривен;

отсутствуют отметки "Вручить лично" и/или "Судебная повестка".

Снижение тарифа с 1 января

Напомним, что с 1 января в Укрпочте снизили на 75% стоимость тарифа на отправку в Польшу через EMS-сервис. Посылка до 1 килограмма будет стоить около 6 долларов, или около 240 гривен. Также известно, что:

отправить такую посылку можно почти в любое отделение польской Почты Польской,

сроки ее доставки составят 7 – 14 дней.

По словам главы Укрпочты Игоря Смелянского, такие тарифы доступны и для предпринимателей, что позволяет расширить горизонты для продажи украинской продукции.