Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. Поезда продолжают курсировать по расписанию.

Дивіться також Укрзалізниця запустила додаткові потяги на час осінніх канікул: як вони курсуватимуть

Что известно о проблемах с покупкой билетов

Возвращение системы в строй произойдет в ближайшие 30 минут.

Лучшие специалисты уже применили железнодорожную магию, так что скоро все будет работать,

– говорится в сообщении.

В 12:36 в компании заявили, что работа систем возобновлена, работаем в штатном режиме.

Поезда традиционно курсируют по расписанию, билеты снова доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Справка. Посмотреть детальное расписание движения и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци, на обновленном вебсайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, что Украина активно работает над созданием прямого железнодорожного сообщения со Словакией. Этот проект улучшит транспортную доступность между двумя странами и Евросоюзом в целом.