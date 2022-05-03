В "Укрзализныце" призвали людей не паниковать и соблюдать правила безопасности в случае объявления воздушных тревог.
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Укрзализныця сообщает о задержке поездов
Такая ситуация возникла из-за повреждений инфраструктурных объектов в результате вражеского артобстрела. Речь идет о следующих поездах:
- №4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);
- № 25 Рахов – Одесса (+1 час);
- №49 Трускавец – Киев (+ 1 ч 30 мин);
- №60 Чоп – Киев (+2 ч);
- №12 Львов – Киев (задерживается отправка);
- №22 Трускавец – Харьков (+3 ч);
- №749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).
- №231 Днепр – Львов (+3 часа);
- №53 Днепр – Одесса (+3 часа);
- №75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);
- №175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);
- №85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);
- №37 Запорожье – Киев (+1,5 часа).
Укрзализныця подчеркнула, что они делают все, чтобы сократить время задержки поездов от запланированного графика. За обновлением следите на официальных каналах и в объявлениях на вокзалах.
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