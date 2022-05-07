Чиновник призвал польские государственные власти не оказывать россиянам никакой поддержки и запретить какие-либо праздничные мероприятия на 9 мая. Такое заявление мэр Варшавы опубликовал на своей официальной странице в твиттере.

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Мэр Варшавы призывает запретить празднование 9 мая

Рафал Тшасковский осудил пассивную позицию польской государственной власти по отношению к 9 мая. По его словам, на фоне российской агрессии против Украины, сообщений о российских военных преступлениях и геноциде украинцев, необходимо запретить какие-либо торжества в этот день.

Российское посольство хочет отметить 9 мая в Варшаве и обратилось к МИДу Польши с просьбой оказать поддержку. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не может приобщаться к этой инициативе. Более того, такие мероприятия вообще необходимо запретить. Не даю своего согласия на праздник агрессора в Варшаве,

– написал Тшасковский.

Мэр Варшавы добавил, что он ожидает четкой декларации от государственных служб, что они сделают все возможное, чтобы не допустить празднование 9 мая, которое является очевидной провокацией России в нынешних условиях. "Не даю своего согласия на торжественное чествование российского солдата, когда в то же время российский солдат убивает невинных людей ", – подчеркнул чиновник.

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К слову, в МИДе Польши уже ответили на возмущение Рафала Тшасковского. Замглавы министерства Марцин Пшидач подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство не планировало оказывать россиянам поддержку в организации празднования 9 мая и отрицательно ответило на запрос российского посольства по этому вопросу.

Он отметил, что мэр Варшавы может официальным решением самостоятельно запретить празднование россиян Дня победы в польской столице. По информации российского посольства в Польше, 9 мая они планируют провести церемонию возложения венков и цветов у мемориала советским солдатам в Варшаве. В рамках мероприятия должна пройти акция "Бессмертный полк".

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