Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Что известно об атаке на Винницу

В 15:34 Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА, направляющемся на Винницу с севера.

Уже в 15:46 мэр сообщил, что в городе был слышен взрыв.

Не фотографируйте ничего, что может помочь врагу. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя,

– подчеркнул Моргунов.

К сожалению, в результате атаки произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры.

Все службы выехали на место. Информация о последствиях уточняется. Берегите себя. До отбоя воздушной тревоги оставайтесь в безопасных местах,

– написала глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

Напомним, что в этот день было неспокойно и в Киеве. Фиксировались падения обломков, повреждения жилых домов, а также поступали сообщения о пострадавших. Реактивные беспилотники также провели атаку на Волынь.