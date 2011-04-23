Успешную диверсию вблизи села Подгорное совершили агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Последствия уничтожения комплекса

Объект располагался в Россошанском районе Воронежской области. Именно там российские военные разместили свою аппаратуру для блокировки сигналов.

Уничтожение важного для россиян объекта: смотрите видео

После ликвидации объекта враг лишился значительной части возможностей для контроля воздушного пространства в этом районе. Вывод из строя системы РЭБ существенно ослабил местную оборону россиян.

Теперь российские подразделения лишились прикрытия на ключевом направлении, а местное командование вынуждено срочно искать ресурсы для восстановления уничтоженного оборудования,

– отметили партизаны.

В "Атеш" подчеркивают, что подобные точечные операции в глубоком тылу создают серьезные проблемы для оккупационной армии. Чем больше военной инфраструктуры выгорает на территории России, тем сложнее захватчикам контролировать ситуацию непосредственно на линии фронта.



Последствия уничтожения башни связи / "Атеш"

Удары по логистике врага

Подпольщики также активно разрушают пути снабжения российской группировки на временно оккупированных территориях Украины.

Недавно агенты движения повредили три железнодорожных релейных шкафа на направлении Донецк – Мелитополь вблизи населенных пунктов Луганское, Розовка и Молочанск. Это привело к перебоям в работе сигнализации и связи на участках пути.

Напомним, ранее мы писали, что " партизаны устроили диверсию " на этой же железнодорожной ветке, затруднив переброску вражеской техники на юг.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, в конце сентября движение сопротивления " уничтожил склад беспилотников " в Свердловской области России, где хранились гексакоптеры для передовой.