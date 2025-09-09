Россияне атаковали дронами Запорожья: предварительно, горит частный дом
- Российские ночью 9 сентября беспилотники атаковали Запорожье.
- Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом.
В Запорожье ночью 9 сентября раздались взрывы. В регионе слышали работу ПВО.
Что известно о взрывах в Запорожье?
Российские оккупанты с вечера 8 сентября терроризируют украинские города ударными БПЛА. Под ударом оказалось Запорожье.
Отметим, что около половины 1 часа ночи глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об опасности для региона. Он информировал об угрозе ударных беспилотников по региону. Добавим, что в Воздушных силах писали о движении БпЛА на севере Запорожской области.
Ориентировочно через 10 минут после, местные паблики писали о работе ПВО по вражеским целям.
В 0:48 взрывы в Запорожской области подтвердил и Федоров.
"До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – обратился к жителям региона глава ОГА.
Впоследствии он подчеркнул, что вражеские силы атаковали город БпЛА.
Вследствие вражеского удара, предварительно, горит частный дом. Экстренные службы направлены на ликвидацию последствий,
– сообщил Федоров.
Россия атаковала Запорожье / Фото Ивана Федорова
Глава ОВА отметил, что враг нанес по меньшей мере 2 удара по Запорожью.
По состоянию на 1 час ночи предварительно, без пострадавших.
Последствия атаки по Запорожью: смотрите видео
По словам Федорова, подразделения ГСЧС сейчас ликвидируют пожары.
Что известно о предыдущей атаке по Украине?
- В ночь на 8 сентября агрессор атаковал Украину 142-мя ударными БПЛА типа Shahed.
- По состоянию на утро силами ПВО сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, Юге, Востоке и в Центре страны.
- По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 1 локации.