В Запоріжжі вночі 9 вересня пролунали вибухи. В регіоні чути роботу ППО

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Що відомо про вибухи на Запоріжжі?

Російські окупанти з вечора 8 вересня тероризують українські міста ударними БпЛА. Під ударом опинилося Запоріжжя.

Зазначимо, що близько о пів на 1 годину ночі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про небезпеку для регіону. Він інформував про загрозу ударних безпілотників по регіону. Додамо, що в Повітряних силах писали про рух БпЛА на півночі Запорізької області.

Орієнтовно через 10 хвилин опісля, місцеві пабліки писали про роботу ППО по ворожих цілях.

О 0:48 вибухи в Запорізькій області підтвердив і Федоров.

"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – звернувся до жителів регіону очільник ОВА.

Згодом він підкреслив, що ворожі сили атакували місто БпЛА.

Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків,

– повідомив Федоров.



Росія атакувала Запоріжжя / Фото Івана Федорова

Що відомо про попередню атаку по Україні?