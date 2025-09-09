Росіяни атакували дронами Запоріжжя: попередньо, горить приватний будинок
В Запоріжжі вночі 9 вересня пролунали вибухи. В регіоні чути роботу ППО
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про вибухи на Запоріжжі?
Російські окупанти з вечора 8 вересня тероризують українські міста ударними БпЛА. Під ударом опинилося Запоріжжя.
Зазначимо, що близько о пів на 1 годину ночі очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про небезпеку для регіону. Він інформував про загрозу ударних безпілотників по регіону. Додамо, що в Повітряних силах писали про рух БпЛА на півночі Запорізької області.
Орієнтовно через 10 хвилин опісля, місцеві пабліки писали про роботу ППО по ворожих цілях.
О 0:48 вибухи в Запорізькій області підтвердив і Федоров.
"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – звернувся до жителів регіону очільник ОВА.
Згодом він підкреслив, що ворожі сили атакували місто БпЛА.
Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Екстрені служби направлені на ліквідацію наслідків,
– повідомив Федоров.
Росія атакувала Запоріжжя / Фото Івана Федорова
Що відомо про попередню атаку по Україні?
У ніч на 8 вересня агресор атакував Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed.
Станом на ранок силами ППО збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.