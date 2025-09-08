Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Куди летять дрони?

18:38, 8 вересня

  • Ударні БпЛА на сході Богодухівського району (Харківщина), курс – східний/південний.
  • БпЛА на заході від Харкова, курс – південно-східний.
  • Ворожі ударні БпЛА на півночі та північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
18:18, 8 вересня

Ворожі ударні БпЛА заходять на межі Сумщини і Харківщини, курс – південно-західний.

18:15, 8 вересня

На північному сході від Чернігова ворожий БпЛА.

"Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!" – написали в повітряних силах.