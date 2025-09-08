Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди летять дрони?
Ворожі ударні БпЛА заходять на межі Сумщини і Харківщини, курс – південно-західний. Ворожі ударні БпЛА заходять на межі Сумщини і Харківщини, курс – південно-західний. На північному сході від Чернігова ворожий БпЛА. "Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!" – написали в повітряних силах.
На північному сході від Чернігова ворожий БпЛА.
"Можлива робота ППО. Перебувайте в укриттях!" – написали в повітряних силах.