Корреспонденты 24 Канала сообщили сразу о нескольких взрывах в городе, которые прозвучали фактически подряд.

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Местные власти просят не снимать работу ПВО

Полиция Житомирской области в своем телеграмм-канале обратилась к жителям областного центра и региона. Правоохранители просят не помогать врагу и не снимать работу ПВО.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили: на Житомир движутся российские беспилотники. Также о работе сил противовоздушной обороны информировали и на Киевщине.



Мощные взрывы слышали и в Павлограде несколько ранее. Пока неизвестны последствия атаки оккупантов. Следует ожидать информации от официальных источников. Воздушная тревога из-за "Шахеды" объявлена в большинстве регионов Украины.

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