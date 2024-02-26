Служба безопасности ликвидировала еще одну преступную схему выманивания денег. Жертвами мошенников стали родственники украинских военных, которые находятся в плену или пропали без вести на фронте.

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Подробности циничной преступной схемы

Злоумышленник в интернете находил людей, которые разыскивали своих близких – бойцов ВСУ, попавших в плен или пропавших во время боев на передовой. Затем фигурант звонил им и за деньги обещал найти и вернуть их домой.

Во время таких разговоров заключенный представлялся работником военкомата или участником "поисковой группы" и хвастался "нужными" связями.

В разговоре он уверял родных о том, что защитника найдено, однако нужно финансирование для возвращения военнослужащего домой. К тому же фигурант создавал фейковые страницы в соцсети с предложениями об оказании помощи в поиске пропавших защитников. Также обещал помочь вернуть погибших воинов домой.

Стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тысяч гривен. Сумма зависела от платежеспособности потерпевшего.

Как преступников поймали "на крючок"

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленником более 50 тысяч гривен с близких украинского воина, который считается пропавшим без вести.

Во время обысков в камере заключенного-мошенника и по месту жительства его сообщников обнаружено несколько мобильных телефонов, банковские карты и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Фото с обысков: источников СБУ и Нацполиция

В полиции уточнили, что правоохранители установили причастность к мошенничеству еще трех женщин – близких родственников мужчины и его знакомой. На их "крючок" попало не менее 60 семей без вести пропавших воинов ВСУ.

Установлено, что деньги перечисляли на банковские карточки его сокамерников и вышеупомянутых сообщниц "на свободе".

Злоумышленнику объявили подозрение

Сейчас организатору схемы сообщили о подозрении в мошенничестве. Продолжается расследование для привлечения к ответственности других соучастников преступления.

Важно! Вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти. Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных.