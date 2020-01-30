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      В 16 городах отопительный сезон может закончиться уже 1 февраля: причина

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      1 февраля отопление может прекратиться в 16 городах / unn.com.ua

      С 1 февраля "Нафтогаз" может прекратить поставлять газ 18 теплокоммунэнерго, которые расположены в 16 населенных пунктах Украины. Причина – задолженность тепловиков за газ.

      Об угрозе для населения остаться без тепла сообщили на сайте "Нафтогаза".

      Обратите внимание: Украинцам вернут переплату за газ, купленный за страховой цене

      Общая задолженность, которую этим тепловикам нужно погасить, составляет 406 миллионов гривен,
      – говорится в сообщении.

      "Нафтогаз" возобновит поставки газа в эти населенные пункты только после уплаты этих денег. Ведь не имеет права доставлять газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов. Долги следует погасить до конца суток 30 января 2020 года.

      Проблемы с отоплением могут возникнуть в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Счастье, Полтаве, Харькове, Сумах и других городах.

      Что известно про теплокоммунэнерго-должников

      • 24 января в "Нафтогазе" сообщали, что проблемы с погашением задолженности имеют тепловики в 30 городах Украины.
      • С тех пор 19 из 37 проблемных тепловиков оплатили "Нафтогазу" все долги за газ. На этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Сумы Новости Полтавы Новости Харькова Новости Днепра Новости Кривого Рога Новости Одессы Нафтогаз Газ Отопительный сезон Деньги
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